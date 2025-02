Valditara: IA il futuro, ma non dimenticare importanza ruolo docenti Roma, 3 feb. (askanews) - "L'intelligenza artificiale ovviamente è il futuro, dobbiamo governarla e non dobbiamo mai dimenticare l'importanza della personalizzazione, l'importanza del fattore umano l'importanza del ruolo dei docenti". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a margine dell'evento Next Gen AI Summit, dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella scuola. "Oggi è una giornata molto importante, ma sono stati incontri molto stimolanti, molto positivi con dei workshop che hanno coinvolto circa 1500 giovani. È la prima volta che si realizza un incontro di questo tipo, è il primo summit di italiano e lanceremo prossimamente un summit internazionale, anche sullo spunto del grande successo di questo", ha aggiunto. "Addirittura una quattro giorni di incontri coinvolgendo studenti, docenti e dirigenti scolastici, ma soprattutto anche esperti che ci hanno dato una testimonianza su come si può impiegare l'intelligenza artificiale per migliorare sempre di più la didattica", ha concluso il ministro.