Valbonesi (Oipe): povertà energetica fenomeno europeo Roma, 4 nov. (askanews) - Quello della povertà energetica è un fenomeno a livello europeo. Lo afferma la professoressa, Paola Valbonesi, presidente di Oipe, l'Osservatorio italiano sulla povertà energetica, intervenuta alla 6* plenaria del Banco dell'Energia "Insieme per contrastare la povertà energetica": "a breve usciranno le stime circa la misura delle povertà energetica in Italia nel 2023. Dico a breve perché questa stima è fatta su dati rilasciati dall'Istat che ancora appunto non abbiamo. L'Oipe effettua questa stima ogni anno per l'Italia e in collaborazione con il Banco dell'energia sta lavorando anche sulla misurazione della povertà energetica su dati europei e quindi Hbs, il database europeo, per capire anche quali sono i livelli di povertà energetica negli altri paesi. Da questi risultati preliminari, sui quali stiamo ancora lavorando, si mette in luce come questo fenomeno è veramente rilevante anche i paesi come la Spagna, la Francia e la Germania. Molto interessante sarà avere queste stime e soprattutto poterle sviluppare anche a livello regionale perché, per esempio, per il 2022 il dato della povertà energetica in Italia era del 7,7%, corrispondente a circa 2 milioni di famiglie italiane e si vedeva che la Toscana aveva un livello del 4,5% di famiglie in povertà energetica, contro al Calabria che aveva circa il 22% di famiglie in povertà energetica. Quindi anche per gli altri paesi sarebbe molto importante avere una misura a livello regionale e questo tipo di mappatura è veramente lo strumento base per poi riuscire a definire quelle che saranno delle politiche europee molto mirate ed efficaci a livello dei singoli territori dei vari paesi europei".