Domenica 24 Agosto 2025

Raffaele Marmo
VideoValastro (Croce rossa): "Normalizzata la violazione del diritto umanitario"
21 ago 2025
Valastro (Croce rossa): "Normalizzata la violazione del diritto umanitario"

Il presidente alla vigilia dell'anniversario della prima Convenzione di Ginevra