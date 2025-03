Val Pusteria, esercitazioni dell'Esercito Italiano sulla neve

E' iniziata in Val Pusteria, in provincia di Bolzano, l'esercitazione “Volpe Bianca 2025”, l’insieme di test organizzati dall’Esercito Italiano per testare la capacità di combattimento in ambiente artico. La simulazione, organizzata a quota 2000 metri, ha l’obiettivo di simulare un combattimento in condizioni climatiche estreme, testando la preparazione dei soldati, ma anche i materiali e i sistemi di ultima generazione, utili per difendersi dalla minaccia dei droni. Per la prima volta, infatti, è stata applicata in montagna la cosiddetta “bolla tattica”, cioè la capacità di difendersi nello spettro elettromagnetico, portando a termine la missione.