Usa2024, Trump osserva minuto di silenzio ex vigile fuoco Comperatore Roma, 19 lug. (askanews) - Durante il suo discorso alla Convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, Donald Trump ha osservato un minuto di silenzio per Corey Comperatore, l'ex capo dei vigili del fuoco italo-americano ucciso durante il tentato omicidio dell'ex presidente a Butler, in Pennsylvania.