Usa2024, Trump: "Non sono un nazista" Roma, 29 ott. (askanews) - "Non sono un nazista. Sono l'opposto di un nazista", dice Donald Trump davanti a una folla di sostenitori ad Atlanta, il giorno dopo aver tenuto un mega-raduno nel famoso Madison Square Garden di New York, evento accusato di razzismo per le dichiarazioni fatte dai suoi alleati. "Eppure loro (i democratici) usano quella parola liberamente, usano entrambe le parole 'È Hitler', e poi dicono 'È un nazista'. Non sono un nazista, sono l'opposto di un nazista, non so", ha detto Trump, respingendo le accuse di essere un leader autoritario durante il comizio nello stato "in bilico" della Georgia.