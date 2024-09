Usa2024, Taylor Swift: voterò per Harris, leader ferma e dotata Beverly Hills, 11 set. (askanews) - Con un post Taylor Swift, superstar del pop di fama mondiale, ha annunciato su Instagram che voterà per la candidata democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali di novembre, subito dopo la fine del dibattito televisivo con Donald Trump su Abc. "Esprimerò il mio voto per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per @kamalaharris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che le sostenga. Penso che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo realizzare molto di più in questo paese se ci lasciamo guidare dalla calma e non dal caos. Sono stata così incoraggiata e colpita dalla sua scelta del compagno di corsa Tim Walz, che da decenni difende i diritti LGBTQ+, la fecondazione in vitro e il diritto delle donne al proprio corpo", ha spiegato Taylor Swift. L'endorsement della pop star potrebbe canalizzare i voti dei giovani americani che spesso non si interessano di politica. Ma il post oltre a dichiarare apertamente l'appoggio alla Harris è un attacco diretto e sarcastico a Trump e al suo vice Vance. L'ex presidente infatti aveva usato l'intelligenza artificiale per far credere che Swift lo appoggiasse, ma la stoccata più pungente è nei contronti del suo vice, il post infatti è corredato da una foto della cantante col suo gatto e lei si firma come "Childless Cat Lady", ossia una gattara senza figli, categoria derisa e attaccata da Vance.