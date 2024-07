Usa2024, secondo giorno di convention repubblicana: Trump con Vance Roma, 17 lug. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo candidato alla vice-presidenza, J.D. Vance, partecipano al secondo giorno della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, nel Wisconsin. Meno di 72 ore dopo che Trump è sopravvissuto all'attentato, l'immagine in cui ha alzato il pugno al cielo è stata immortalata sulle magliette vendute alla convention. Intanto, l'Homeland Security statunitense ha aperto un'inchiesta sui protocolli di sicurezzza del Secret Service nel comizio in cui sabato scorso è stato ferito Trump. L'intelligence statunitense, inoltre, non esclude la possibilità di altri attentati contro il tycoon, secondo il quotidiano Politico, che cita fonti dell'Amministrazione americana. Secondo l'intelligence l'Iran starebbe pianificando attivamente il suo omicidio, probabilmente alla vigilia delle elezioni di novembre, ma non sono esclusi nuovi tentativi nelle prossime settimane. L'Iran da parte sua ha ribadito di voler portare Trump davanti alla giustizia per il suo ruolo nell'assassinio del generale Qasem Soleimani, ma respinge ogni accusa di coinvolgimento nel recente attentato contro il candidato repubblicano alla Casa Bianca.