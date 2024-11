Usa2024, Scholz si congratula con Trump: "We are better off together" Berlino, 6 nov. (askanews) - "Stiamo meglio insieme", dice Olaf Scholz al vincitore delle elezioni presidenziali americane Donald Trump. Il cancelliere tedesco si è congratulato con Trump per la sua vittoria, promettendo che Berlino lavorerà insieme a lui perché "stiamo meglio insieme che uno contro l'altro". "Entrambe le parti traggono vantaggio dalla partnership transatlantica. L'Ue e gli Stati Uniti sono due zone economiche di dimensioni simili, legate dalle relazioni economiche più strette al mondo. La Germania e gli Stati Uniti sono legati da un partenariato di amicizia che si è sviluppato nel corso di decenni. I nostri legami umani con gli Stati Uniti sono più stretti che con qualsiasi altro paese al di fuori dell'Europa. Milioni di cittadini americani hanno radici tedesche ed è per questo che 'we are better off together' (stiamo meglio insieme). Insieme possiamo ottenere molto più che uno contro l'altro", ha detto Scholz.