Usa2024, Nancy Pelosi vince il suo 20esimo mandato alla Camera Washington, 6 nov. (askanews) - L'ex presidente della Camera Nancy Pelosi, 84 anni, è stata rieletta per rappresentare l'11esimo distretto nello Stato americano della California, conquistando il suo 20esimo mandato alla Camera dei rappresentanti, secondo i dati preliminari pubblicati dall'Associated Press. Dopo lo spoglio del 42% dei voti, Pelosi è in testa nella corsa contro il candidato repubblicano Bruce Lou con oltre l'81% dei voti. Eletta per la prima volta alla Camera nel 1987, Pelosi è stata la prima donna a diventare speaker della Camera degli Stati Uniti. Dal 2003 è alla guida dei Democratici della Camera e negli ultimi mesi ha svolto un ruolo chiave negli sforzi per fare pressione sul presidente Joe Biden affinché ritirasse la sua candidatura per la rielezione nel 2024.