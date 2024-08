Usa2024 Kennedy Jr sospende campagna elettorale, sostegno a Trump Phoenix, 23 ago. (askanews) - Il candidato indipendente alle presidenziali Usa, Robert F. Kennedy Jr, figlio 70enne di Bob Kennedy e nipote di Jfk, ha annunciato che intende sospendere la propria campagna elettorale e che sosterrà Donald Trump. "Non credo più di avere un percorso realistico di vittoria elettorale", ha detto Kennedy in una conferenza stampa a Phoenix in Arizona. "In un sistema onesto, credo che avrei vinto le elezioni", afferma in una conferenza stampa a Phoenix annunciando di sostenere Trump.