Usa2024, JD Vance: con Trump il lavoro resta negli Usa Milano, 18 lug. (askanews) - All'inizio del terzo giorno della Convention Nazionale Repubblicana a Milwaukee, nel Wisconsin, Donald Trump è apparso per un'altra serata in cui ha preso la scena J.D. Vance, che ha accettato la nomination come vice presidente in caso di elezione di Trump alla Casa Bianca. Vance ha parlato dell'impegno dei repubblicani a favore dei lavoratori. "La visione del presidente Trump è così semplice eppure così potente: abbiamo finito, signore e signori, di provvedere a Wall Street, ci impegneremo a favore dei lavoratori. Abbiamo finito di importare manodopera straniera, lotteremo per i cittadini americani e i loro buoni posti di lavoro e i loro buoni salari. Abbiamo smesso di comprare energia da paesi che ci odiano: la otterremo proprio qui dai lavoratori americani in Pennsylvania, Ohio e in tutto il paese". Sul palco sono saliti anche il governatore del Texas Greg Abbott, il deputato della Florida Matt Gaetz e l'ex consigliere di Trump Kellyanne Conway. Tutti hanno amplificato la retorica repubblicana sulla sicurezza del confine, sul licenziamento di Joe Biden a novembre e sul voto per Trump. "Per fortuna vedo speranza all'orizzonte perché il 5 novembre Joe Biden verrà licenziato. E Donald Trump tornerà ad essere il presidente degli Stati Uniti d'America", ha dichiarato Abbott.