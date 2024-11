Usa, Trump: non mi importerebbe se qualcuno sparasse ai media Lititz (Pennsylvania), 4 nov. (askanews) - "Per prendermi qualcuno dovrebbe sparare attaverso le fake news e non mi importerebbe più di tanto". Lo ha detto Donald Trump, a due giorni dalle elezioni Usa, durante la sua tappa elettorale a Lititz, in Pennsylvania, davanti ai suoi sostenitori. Citando una serie di media americani li ha poi definiti "davvero corrotti".