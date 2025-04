Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell. Lo ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. "Mi piacerebbe vederlo più attivo nella riduzione dei tassi, ha aggiunto Trump. "E' il momento giusto per abbassare i tassi. Se non lo fa è la fine? No. Ma è il momento giusto per farlo".