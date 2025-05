Usa, Trump Jr: "Forse un giorno" potrei correre per la presidenza Doha, 21 mag. (askanews) - Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non ha escluso di candidarsi, un giorno, alla presidenza. In altre occasioni aveva negato di aver preso in considerazione questa opportunità ma rispondendo a una domanda diretta sulla possibilità di entrare in una corsa presidenziale per succedere a suo padre, durante un forum a Doha, promosso da Bloomberg, ha affermato: "Non si sa mai", spiegando che fino ad ora si è concentrato sugli affari commerciali. Poi ha continuato: "Non lo so, forse un giorno ci sarà quella chiamata", aggiungendo: "Penso che mio padre abbia davvero cambiato il partito Repubblicano, credo che ora sia il Partito dell'America First, il partito MAGA, comunque lo si voglia vedere". Trump Jr, 47 anni, vicepresidente esecutivo della Trump Organization, ha concluso scherzando: "È un onore ricevere questa domanda e vedere che ad alcune persone sta bene".