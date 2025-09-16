Usa, Trump fa causa al Nyt, chiede risarcimento di 15 mld di dollari New York, 16 set. (askanews) - Un'azione legale di una portata senza precedenti, Donald Trump ha annunciato una causa per diffamazione contro il New York Times con la richiesta di un risarcimento di 15 miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti accusa il celebre quotidiano americano di aver mentito su di lui, sulla sua famiglia e sulle sue attività. "Oggi ho il grande onore di intentare una causa da 15 miliardi di dollari per diffamazione e calunnia contro il New York Times", ha dichiarato in un messaggio pubblicato sul suo social network Truth. Donald Trump ha accusato il quotidiano di essere diventato "portavoce" dei Democratici e ha indicato che la causa sarà intentata in Florida, senza fornire ulteriori dettagli. Si tratta di una presa di posizione che si inserisce in una campagna più ampia di azioni legali avviate da Trump contro grandi gruppi mediatici. Il New York Times non ha ancora risposto.