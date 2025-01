Usa, Trump e Melania aprono il ballo del "Comandante in capo" Washington, 21 gen. (askanews) - Il 47esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania hanno aperto il ballo del comandante in capo al Walter E. Washington Convention Center di Washington, uno dei grandi balli che chiudono il giorno dell'insediamento. Si sono uniti a loro sul palco il vice-presidente JD Vance e la moglie Usha.