Usa, Trump annuncia che porterà i dazi sull'acciaio al 50% Milano, 31 mag. (askanews) - Gli Stati Uniti raddoppieranno i dazi sull'acciaio dal 25% al 50%. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo a Pittsburgh, a un incontro con i lavoratori della Us Steel in occasione dell'accordo siglato dall'azienda con la Nippon Steel. Trump, affermando che l'intesa con l'azienda giapponese è "un grande accordo" ha assicurato che Us Steel rimarrà americana. Trump ha aggiunto di aver dimezzato il deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti e che il futuro dei lavoratori americani sarà "brillante". "L'età dell'oro è appena iniziata - ha concluso il presidente degli Stati Uniti - e l'America tornerà grande come non lo è mai stata".