Usa, The Mining Exchange Hotel: qui le pepite diventavano dollari Colorado Springs (Colorado), 12 giu. (askanews) - Colorado Springs non è soltanto la città olimpica degli Stati Uniti d'America poichè ospita il Comitato Olimpico e Paralimpico Usa e lo U.S. Olympic & Paralympic Training Center: ha saputo anche conservare e rivisitare il suo passato iconico della corsa all'oro portandolo nella modernità. Ne è un esempio The Mining Exchange Hotel, luogo epico. Fin dalla sua fondazione, queste mura hanno infatti ospitato pionieri e cacciatori di tesori in cerca della loro fetta di corsa all'oro, scavando ad alta quota e dando vita a un enorme boom economico: i minatori portavano poi il loro bottino in città, proprio in questo edificio dove venivano coniate fortune e la città iniziò a prosperare e crescere nei decenni a venire, come ci spiega Michelle Apricio a nome dell'hotel. "Questo andò avanti per diversi anni fino alla metà degli anni '40 quando la borsa mineraria chiuse e questo edificio fu trasformato in uffici. Per poi essere ristrutturato e diventare nel 2012 un albergo", dice Apricio. L'economia locale, l'arte e la cultura, lo sviluppo immobiliare e la pianificazione urbana: tutto a Colorado Springs può essere ricondotto alle persone e alle attività che hanno attraversato queste sale che ospitano oggi turisti e viaggiatori d'affari. Un luogo imperdibile anche secondo i consigli di Brand Usa, Visit Colorado e Visit Colorado Springs.