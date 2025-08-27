Lunedì 25 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
VideoUsa, sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis
27 ago 2025
Usa, sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis

Morto l'aggressore. Tra le vittime ci sono dei bambini