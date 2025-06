Usa, sindaco di Los Angeles: "Trump ha creato una crisi" Los Angeles, 10 giu. (askanews) - Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha accusato il presidente americano Donald Trump di aver "creato una crisi". "Dobbiamo fermare i raid. Questo non dovrebbe accadere nella nostra città, non è giustificato. L'unica cosa che fa è contribuire al caos, un caos che è stato innescato a Washington, DC. Giovedì la città era pacifica. Venerdì non lo era grazie all'intervento del governo federale" ha aggiunto.