Usa, Servizi segreti: Abbiamo fallito nel proteggere Trump Washington, 22 lug. (askanews) - New York, 22 lug. (askanews) - La direttrice dei servizi segreti Usa, Kimberly Cheatle, convocata in audizione dalla commissione di sicurezza della Camera sull'attentato all'ex presidente Donald Trump, ha ammesso che l'agenzia "ha fallito" nella sua missione di proteggere il candidato repubblicano alle elezioni di novembre. L'apparizione di Cheatle arriva mentre numerosi parlamentari repubblicani hanno chiesto le sue dimissioni, tuttavia il funzionario ha chiarito che non si dimetterà.