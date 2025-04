Usa, Salvini: se Vance venisse sarebbe opportunità incontrarlo Torino, 1 apr. (askanews) - "Non so neanche se viene in Italia... Avere buoni rapporti con l'amministrazione Trump è fondamentale, ritengo che Vance sia una persona di assoluto spessore. Io l'ho invitato a venire in Italia per le Olimpiadi, se venisse anche prima sarebbe per un'opportunità incontrarlo". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo a Torino ad una domanda sulla probabile visita del vice presidente Usa J.D. Vance in Italia, nel periodo pasquale. Salvini ha comunque ricordato che "sto lavorando ad una delegazione di imprese italiane per portare business e sviluppo sul tema infrastrutture e trasporti, quindi i miei dossier così nessuno polemizza, il prima possibile negli Stati uniti".