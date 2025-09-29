Usa, salito a 4 morti bilancio sparatoria in chiesa mormona Michigan Grand Blanc (Michigan), 29 set. (askanews) - E' salito a 4 morti e otto feriti il bilancio dell'attacco perpetrato domenica da un ex marine contro una chiesa della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel Michigan, ma gli investigatori sono ancora al lavoro tra le macerie dell'edificio alla ricerca di altre vittime. L'uomo, ha schiantato un pick-up contro la chiesa, ha aperto il fuoco e ha dato fuoco all'edificio durante un'affollata funzione domenicale, per poi essere ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 10,25 ora locale, mentre centinaia di persone si trovavano nell'edificio nella cittadina di Grand Blanc, fuori Flint.