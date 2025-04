USA, processione il Venerdì Santo in solidarietà con gli immigrati Chelsea (Massachusetts), 19 apr. (askanews) - Immigrati e membri della comunità si sono riuniuti presso la chiesa di St. Rose De Lima a Chelsea, Massachusetts, Stati Uniti, per prendere parte alla processione del Venerdì Santo che rievoca la crocifissione di Gesù Cristo. Alla processione in solidarietà con gli immigrati hanno partecipato centinaia di persone. Le politiche contro i migranti dei presidente Trump preoccupano le comunità cristiane, soprattutto quelle latine e asiatiche.