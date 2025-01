Usa, Obama ride mentre Trump gli parla ai funerali di Carter Washington, 9 gen. (askanews) - Al funerale di Jimmy Carter nella National Cathedral di Washington l'ex presidente Barack Obama e il presidente-eletto Donald Trump hanno chiacchierato a lungo, seduti uno accanto all'altro. E a un certo punto Obama, ascoltando il presidente eletto, si è messo a ridere. L'immagine è subito finita in mondovisione e poi sui social, dove gli utenti si chiedono cosa mai abbia sussurrato Trump al suo predecessore, per farlo ridere oltretutto in una situazione di lutto come quella in cui i due si trovavano. I due, agli antipodi politicamente, hanno conversato a lungo e dalle immagini in modo molto affabile: anche Trump a tratti ha sorriso e accennato a delle risa, fatto abbastanza raro per il presidente repubblicano. Le esequie di Carter hanno riunito i cinque presidenti degli Stati Uniti oggi in vita: Bill Clinton, George W. Bush e Joe Biden, oltre a Obama e Trump.