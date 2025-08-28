Martedì 26 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Usa, messa per le vittime della sparatoria nella chiesa di Minneapolis

Milano, 28 ago. (askanews) - Centinaia di persone hanno partecipato a una preghiera presso l'Academy of Holy Angels, una scuola cattolica di Richfield, Minnesota, per rendere omaggio alle vittime della sparatoria durante una messa a Minneapolis. Due studenti sono rimasti uccisi e 17 persone sono rimaste ferite nell'ultima violenta tragedia che ha scosso gli Stati Uniti. L'uomo che ha sparato alla Anunciation Catholic School durante la funzione religiosa è stato identificato come Robin Westman, e, prima di condurre l'attacco, avrebbe pubblicato su YouTube dei video deliranti, nei quali invocava l'uccisione del presidente Usa Donald Trump e faceva riferimento anche a bambini, secondo il New York Post. Westman, che si è suicidato dopo l'attacco, aveva 23 anni.