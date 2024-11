Usa, Meloni: su dazi vediamo, Europa abbia più coraggio Rio de Janeiro, 19 nov. (askanews) - Sull'eventuale aumento dei dazi da parte degli Usa "io credo che bisogna aspettare a vedere che cosa accade però il tema di un disavanzo commerciale tra Stati Uniti e Europa è un tema che viene posto da tutte le amministrazioni e quando noi abbiamo cominciato a parlare qualche mese fa di competitività europea ovvero abbiamo accelerato il dibattito sulla competitività europea nel Consiglio europeo, era a seguito dell'IRA, cioè dell'Inflation Reduction Act dell'amministrazione Biden, quindi amministrazione democratica che però investiva 400 miliardi di euro per rafforzare, difendere, proteggere la sua economia creando chiaramente un'altra attività che poteva penalizzare l'Europa, quindi è un problema che noi abbiamo sempre avuto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Rio de Janeiro. "La questione - ha aggiunto - non è tanto cosa noi dobbiamo chiedere, chiaramente bisogna continuare a dialogare con gli Stati Uniti, siamo tutti preoccupati dai dazi, questo è un fatto, però noi dobbiamo soprattutto capire cosa l'Europa debba fare per rafforzare la sua competitività e quindi la grande sfida, che poi è stata oggetto dell'ultimo Consiglio europeo informale a Budapest con il rapporto Draghi, che sarà oggetto ovviamente del dibattito anche del prossimo Consiglio europeo, è quanto di più si debba fare. La mia impressione continua a essere che noi ci dotiamo di grandi strategie ma poi non ci dotiamo degli strumenti che sono necessari a perseguire quelle strategie. Credo che ci voglia più coraggio. E' quello che l'Italia continua a dire in ogni consesso e quello per cui continuiamo a lavorare".