Usa, il presidente Trump è arrivato in Arabia Saudita Riad, 13 mag. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, prima tappa della sua visita nella regione. Trump dovrebbe incontrare tra gli altro il leader della nuova amministrazione siriana, Ahmad al-Sharaa (al-Jolani), ancora considerato un terrorista dagli Stati Uniti, durante la sua visita in Arabia Saudita. Lo riporta il quotidiano britannico Times, secondo cui si tratterebbe di un incontro di gruppo, comprendente anche il presidente palestinese Abu Mazen e il presidente libanese Joseph Aoun. Visiterà il Qatar ed Emirati Arabi Uniti, rompendo ancora una volta con la prassi diplomatica che vedeva Canada o Messico come prime tappe obbligate per i presidenti Usa.