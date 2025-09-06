Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
VideoUsa, il dipartimento della Difesa diventa della Guerra
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Usa, il dipartimento della Difesa diventa della Guerra

Usa, il dipartimento della Difesa diventa della Guerra

Provvedimento firmato ieri da Trump ("ci abbiamo pensato a lungo"). Hegseth "neoministro"