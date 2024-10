Usa, i balli di Trump sul palco in Pennsylvania: "Sentiamo la musica" Roma, 16 ott. (askanews) - Il comizio in un municipio di Oaks, in Pennsylvania, si è trasformato in una sorta di happening musicale quando Donald Trump sul palco ha detto "Fammi sentire questa musica per favore.... Forte, bella e forte", riferendosi alla governatrice del Sud Dakota, Kristi Noem, moderatrice dell'evento che lo introduceva; e ancora dopo quando ha canticchiato, ondeggiando con la testa "YMCA" e altri brani, indicando chi seguiva a ritmo tra la folla. "Alza la musica, alzala. Bella canzone" ha detto dopo Trump. "Non facciamo altre domande - ha detto a un certo punto il candidato repubblicano alla Casa Bianca, dopo essersi interrotto perché due persone fra il pubblico erano svenute ed avevano avuto bisogno di soccorso medico. "Ascoltiamo solo musica. Chi diavolo vuole sentire le domande, giusto?". In realtà l'evento era un "town hall meeting" cioè l'occasione per i cittadini di rivolgere direttamente domande al candidato. Invece per oltre mezz'ora ha risuonato musica a tutto volume, mentre Trump ascoltava e ondeggiava lentamente sul palco. Da anni il candidato repubblicano alla fine dei comizi utilizza spesso come canzone d'uscita "YMCA" dei Village People ma stavolta è rimasto sul palco per nove canzoni da "Hallelujah" a Elvis. La sua sfidante Kamala Harris ha scritto su X: "Spero che stia bene", mettendone in dubbio salute e stabilità mentale e affermando che durante l'evento è apparso "smarrito, confuso". Il portavoce della campagna diTrump, Steven Cheung, ha dichiarato che invece è avvenuto "qualcosa di molto speciale" tra il miliardario e la folla.