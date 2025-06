USA hanno utilizzato 7 bombardieri B-2 per un attacco "a sorpresa" Washington, 22 giu. (askanews) - L'operazione militare statunitense contro l'Iran, nome in codice "Midnight Hammer", ha coinvolto oltre 125 aerei e un'operazione di inganno che ha visto bombardieri schierati sul Pacifico come "esca". Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il capo degli Stati maggiori riuniti, generale Dan Caine. "Tra la mezzanotte di venerdì e sabato mattina, un ampio gruppo di bombardieri B-2 è partito dagli Stati Uniti continentali", ha detto Caine. "Nell'ambito di un piano per mantenere la sorpresa tattica, parte del gruppo si è spostato verso ovest e nel Pacifico come escamotage - un tentativo di inganno noto solo a un numero estremamente limitato di pianificatori e leader chiave qui a Washington e a Tampa", ha spiegato. L'operazione senza precedenti ha coinvolto sette bombardieri stealth B2. I bombardieri hanno sganciato più di una decina di bombe Massive Ordnance Penetrator (Mop) da più di 13 tonnellate su due impianti nucleari iraniani, Fordow e Natanz, ha affermato Caine. Missili Tomahawk sono stati lanciati su Isfahan. "Come lo ha dichiarato il presidente ieri sera, 14 GBU-57 Mop di 13 tonnellate sono state utilizzate per la prima volta". In totale, sono stati coinvolti più di 125 aerei, tra cui i B2, le cisterne di rifornimento, gli aerei da ricognizione e i caccia. I bombardieri hanno colpito Fordow, Natanz ed Esfahan a partire dalle 18,40 americane e sono usciti dallo spazio aereo iraniano alle 19, ha aggiunto Caine. Partendo da una base nel Missouri, la missione è stata la più lunga del programma B2 dai tempi degli attacchi dell'11 settembre, ha affermato Caine. Decine di missili Tomahawk sono stati lanciati anche contro obiettivi all'interno dell'Iran nell'ambito dell'operazione, ha aggiunto ancora Caine.