Usa, Elon Musk al Congresso per discutere di tagli al bilancio Roma, 6 dic. (askanews) - Nelle immagini, Elon Musk, nominato da Donald Trump a capo di una commissione per l'efficienza del governo, lascia il Campidoglio degli Stati Uniti insieme al figlio, dopo aver incontrato i rappresentanti del Congresso con cui doveva discutere le sue proposte di drastici tagli al bilancio; novità che stanno suscitando non poca apprensione tra le agenzie federali interessate.