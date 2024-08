Usa-Cina, missione "storica" di Jake Sullivan a Pechino Milano, 27 ago. (askanews) - Jake Sullivan, consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è arrivato a Pechino per una storica visita, in un momento in cui Cina e Stati Uniti stanno cercando di mantenere un dialogo nonostante le loro differenze e in un contesto di tensioni con i principali alleati di Washington in Asia. Il viaggio in Cina di Sullivan, che durerà fino a giovedì, è il primo dal 2016 per un consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, una posizione importante all'interno dell'esecutivo americano. Questa importante missione deve preparare il terreno per un possibile incontro tra Xi e Biden, che comunque dovrebbero vedersi anche al G20 in Brasile (18-19 novembre), pochi giorni dopo l'Election Day del 5 novembre.