Usa, Biden passa il testimone a Kamala Harris: "Per la democrazia" Roma, 20 ago. (askanews) - Accolto da un'ovazione alla Convention democratica di Chicago, Joe Biden ha formalmente passato il testimone alla sua vicepresidente, Kamala Harris, ribadendo la necessità di "salvare la democrazia" alle prossime elezioni di novembre. Nel discorso durato più di 45 minuti ha detto di essersi impegnato "a far andare avanti l'America, non a farla tornare indietro", ha ricordato l'assalto al Campidoglio sotto Donald Trump e ha dichiarato di non nutrire rancore verso i democratici che hanno chiesto il suo ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. "È stato l'onore della mia vita servire come vostro Presidente. Amo questo lavoro, ma amo di più il mio Paese". Poi ha indicato Harris come un "presidente di cui essere tutti orgogliosi: "Lei Kamala Harris, ndr è tosta, ha esperienza e ha un'enorme integrità, un'enorme integrità", assicurando che sarà il "miglior volontario" per la sua campagna e per quella del candidato alla vicepresidenza Tim Walz. Sul palco poi anche la first lady Jill e la figlia di Biden Ashley; e all'inizio a sorpresa è arrivata anche Kamala Harris che sarà incoronata ufficialmente candidata dem e rivolgendosi al presidente uscente ha detto: "Ti saremo grati per sempre". All'esterno della convention numerosi manifestanti pro-Palestina hanno protestato per chiedere la fine degli aiuti americani a Israele, tra ingenti misure di sicurezza. Lo stesso Biden ha detto: "Non hanno tutti i torti. Molte persone innocenti sono state uccise, da entrambe le parti".