Usa 2024, Harris: in queste elezioni c'è in gioco la democrazia Milano, 31 ott. (askanews) - North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania: sono le tappe su cui sta concentrando gli ultimi giorni di campagna elettorale Kamala Harris, puntando su tre dei sette Stati in bilico che potrebbero determinare il vincitore o la vincitrice delle elezioni più incerte della storia moderna degli Stati Uniti. "Lasciatemi dire una cosa - ha dichiarato la candidata democratica da Harrisburg, in Pennsylvania - siamo a sei giorni dall'elezione e la nostra è una lotta per la democrazia e per il vostro diritto di essere ascoltati. Questo è ciò che è in gioco in queste elezioni".