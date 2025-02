Ursula von der Leyen accolta a Danzica da Donald Tusk Danzica, 7 feb. (askanews) - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è a Danzica, dove è stata accolta dal primo ministro polacco Donald Tusk. La Polonia detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell'Ue e von der Leyen insieme al Collegio dei commissari ha in programma incontri con i membri del governo polacco. Al centro delle discussioni le priorità della Presidenza europea in un momento in cui Donald Trump, con le su proposte, in particolare sui dazi, ne sta minacciando l'unità e i commerci.