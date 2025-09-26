Urso: fiducia in Cucinelli, garantire reputazione made in Italy Milano, 26 set. (askanews) - "Io ho fiducia in quello che l'azienda ha subito espresso, negando assolutamente questi comportamenti e penso che anche la Borsa ne darà poi successivamente testimonianza. Per noi è importante garantire, sotto tutti gli aspetti, la reputazione del Made in Italy, che è quello che ci ha fatto grandi nel mondo e che continua a farci grandi nel mondo, mentre gli altri Paesi perdono posizioni nella presenza internazionale, l'Italia è quello che acquisisce nuove posizioni". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, commentando le presunte violazioni delle norme europee sulle vendite in Russia sollevate ieri dal fondo attivista Morpheus Research. "Dieci anni fa - ha sottolineato Urso a margine di un evento Deloitte a Milano - noi eravamo l'ottavo Paese esportatore al mondo, in questi anni abbiamo superato la Francia, abbiamo superato la Gran Bretagna, lo scorso anno abbiamo superato la Corea del Sud, in questo 2025 siamo testa a testa con il Giappone per agguantare la quarta posizione al mondo come Paese esportatore, dopo i grandi giganti, la Cina, gli Stati Uniti e la Germania, noi siamo testa a testa col Giappone che ha il doppio della popolazione dell'Italia e che una volta era considerato il simbolo di una potenza esportatrice mondiale".