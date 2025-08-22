Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoUrso: auspico patto sociale imprese-sindacati per Italia
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Urso: auspico patto sociale imprese-sindacati per Italia

Urso: auspico patto sociale imprese-sindacati per Italia

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Ora si può fare nella parte finale della legislatura e noi ci auguriamo che si faccia un patto sociale con le imprese e i sindacati che possa garantire una coesione nazionale nell'accompagnare e accelerare la strada del 'rinascimento dell'Italia' che Giorgia Meloni ha garantito anche sul piano internazionale". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un incontro al Meeting di Rimini. "Credo che pochi tra voi lo immaginavano quando il testimone passò da Mario Draghi a Giorgia Meloni - ha aggiunto Urso -. La credibilità e l'affidabilità dell'Italia si è notevolmente accresciuta sul proscenio internazionale. Sotto tutti gli aspetti siamo tornati centrali".