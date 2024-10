Uragano Milton: in Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi Fort Myers, 10 ott. (askanews) - Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton, che le autorità hanno definito estremamente pericoloso, ha toccato terra in Florida, solo due settimane dopo che l'uragano Helene aveva attraversato la stessa regione provocando danni e vittime.