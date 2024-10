Uragano Milton in Florida, il tetto dello stadio di baseball vola via St. Petersburg, 10 ott. (askanews) - Le immagini girate nella notte mostrano uno stadio di baseball a St. Petersburg, in Florida, dove i forti venti dell'uragano Milton hanno staccato parte del tetto. L'uragano Milton sta lasciando una scia di distruzione dopo essersi abbattuto sulla costa della Florida, con i suoi venti furiosi che scatenano tornado e inondazioni improvvise.