Uragano Helene, la Guardia Costiera Usa salva un uomo e il suo cane Golfo del Messico, 27 set. (askanews) - Salvati in mare aperto da un elicottero della Guardia Costiera degli Stati Uniti: brutta avventura per un uomo e il suo golden retriever, sballottati in mare aperto nel Golfo del Messico dall'urgano Helene che ha investito la loro barca a vela. Il cane si è coraggiosamente buttato in acqua per primo ed è stato issato col verricello, seguito dal padrone, guidati dai sub che si erano calati per l'operazione.