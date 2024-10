Unrwa: a Gaza non c'è più ordine civile, rischio carestia alto Ginevra, 16 ott. (askanews) - A Gaza regna il caos dopo mesi di bombardamenti israeliani. A dirlo è il capo dell'Unrwa, l'agenzia Onu che si occupa dei profughi palestinesi, Philippe Lazzarini: "Una difficoltà che abbiamo a Gaza, per quanto riguarda la nostra operazione, è la totale rottura dell'ordine civile. Non c'è più un ordine civile. Così i convogli sono esposti, le famiglie e i gruppi possono essere saccheggiati. Ma ci siamo anche trovati di fronte a situazioni in cui gli israeliani ai posti di blocco non ascoltano più la catena di comando e impediscono a un convoglio di attraversare le linee". La situazione sul campo è sempre più drammatica: "C'è il rischio concreto che con l'inverno il sistema immunitario della popolazione sia molto più indebolito. Entriamo in una situazione in cui la carestia o la malnutrizione acuta sono, purtroppo, ancora una volta, una probabilità e, ancora una volta, questo può essere evitato".