Università, Bernini: dalle tende ai cantieri, 2 miliardi a studentati Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - "Abbiamo messo due miliardi sul piano 'housing', da tre anni a questa parte abbiamo investito due miliardi di fondi tra fondi nazionali e fondi PNRR, abbiamo raggiunto il target delle 60.000 circa domande, di cui 10.000 vengono dalla Campania, regione che sta dando un apporto importantissimo. 'Housing' significa studentato, cioé un tetto dignitoso sulla testa, per gli studenti che non si possono permettere un alloggio": lo ha detto - parlando a margine con i giornalisti - la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, alla festa di Fi a Telese Terme (Bn). "Per sintetizzare, siamo passati dalle tende ai cantieri", ha concluso Bernini.