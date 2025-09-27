Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaIsraele GazaCard culturaGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
VideoUniversità, Bernini: dalle tende ai cantieri, 2 miliardi a studentati
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Università, Bernini: dalle tende ai cantieri, 2 miliardi a studentati

Università, Bernini: dalle tende ai cantieri, 2 miliardi a studentati

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - "Abbiamo messo due miliardi sul piano 'housing', da tre anni a questa parte abbiamo investito due miliardi di fondi tra fondi nazionali e fondi PNRR, abbiamo raggiunto il target delle 60.000 circa domande, di cui 10.000 vengono dalla Campania, regione che sta dando un apporto importantissimo. 'Housing' significa studentato, cioé un tetto dignitoso sulla testa, per gli studenti che non si possono permettere un alloggio": lo ha detto - parlando a margine con i giornalisti - la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, alla festa di Fi a Telese Terme (Bn). "Per sintetizzare, siamo passati dalle tende ai cantieri", ha concluso Bernini.