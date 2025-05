Unione Africana: non accettiamo ingerenze in affari interni del Sudan Milano, 12 mag. (askanews) - L'Unione Africana ha dichiarato che non accetterà "alcuna ingerenza" nel Sudan dilaniato dal conflitto, dopo che le milizie paramilitari che combattono l'esercito sono state accusate di aver ricevuto armi dagli Emirati Arabi Uniti. La guerra che dall'aprile 2023 vede contrapposti l'esercito regolare e le Rapid Support Forces (RSF), una milizia paramilitare, ha causato decine di migliaia di morti, 13 milioni di sfollati e diffuso il terrore nell'Africa orientale e oltre.