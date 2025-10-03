Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
VideoUnicef: "42 persone perdono la vita ogni settimana nel Mediterraneo centrale"
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Unicef: "42 persone perdono la vita ogni settimana nel Mediterraneo centrale"

Unicef: "42 persone perdono la vita ogni settimana nel Mediterraneo centrale"

Dell'Arciprete: Uno su cinque e' un bambino o una bambina