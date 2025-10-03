Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
VideoUnicef: "12 anni fa il naufragio a Lampedusa, mantenere la memoria"
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Unicef: "12 anni fa il naufragio a Lampedusa, mantenere la memoria"

Unicef: "12 anni fa il naufragio a Lampedusa, mantenere la memoria"

Graziano, presidente comitato italiano Unicef, in occasione della Giornata dell'Accoglienza