Un'accoglienza da brividi per Neymar al suo ritorno al Santos Milano, 1 feb. (askanews) - Delirio e lacrime a San Paolo del Brasile per il ritorno del "principe" Neymar. Il calciatore torna a giocare per la squadra che lo ha lanciato dopo i successi in Europa e un fine carriera deludente e pieno di infortuni in Arabia Saudita. "Per me è una salvezza, una gioia, una salvezza calcistica", ha detto la stella del calcio brasiliano O Ney ai giornalisti dopo essere stato presentato come nuovo membro del club Santos nello stadio Urbano Caldeira gremito di tifosi, a Santos.