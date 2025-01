Una tavolozza di colori e musica in "Van Gogh Café Opera Musical" Milano, 14 gen. (askanews) - Ci sono i colori e c'è la musica "Van Gogh Café Opera Musical" è uno spettacolo che si ispira alle opere e alla straordinaria vita di Vincent Van Gogh. È ambientato in un Café Chantant Parigino dove prendono vita, anche grazie ad emozionanti proiezioni animate 3D, le opere di Vincent. Una scena suggestiva, la musica di un'orchestra dal vivo, un cast d'eccezione e coinvolgenti coreografie portano sul palco la magia del pittore olandese come spiega Andrea Ortis che ha scritto e diretto lo spettacolo. "Perché un'opera su Van Gogh? Beh, la domanda sarebbe perché c'è bisogno del colore, sì, c'è bisogno del colore, della sua vitalità, della follia del giallo, di uscire dagli schemi, del desiderio di esprimere ciò che uno ha dentro. Io credo che sia un tema estremamente moderno, quello di oggi, no? Che l'uomo si trova ingabbiato in una gabbia che nemmeno conosce, ognuno penso oggi ha bisogno di sentire la possibilità di fermarsi un attimo per dire agli altri chi è realmente. I colori di Vincent sono Vincent è uno spettacolo di Van Gogh ha diciamo il sogno, il desiderio di abbracciare il pubblico dicendo che è possibile fermarsi un attimo e picchietare dei colpi di colore di se stessi raccontando se stessi agli altri per quello che siamo realmente proprio quindi con questa vitalità che Vincent ci ha insegnato". Lo spettacolo in tour in Italia, sarà in scena tra gli altri alla Sala Umberto di Roma e al Tam Teatro Arcimboldi di Milano.