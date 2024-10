Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Ken Jeong Roma, 24 ott. (askanews) - Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per l'attore e comico americano Ken Jeong. Nato a Detroit, figlio di immigrati coreani, ha recitato in tante commedie, dalla saga di "Una notte da leoni" a "Molto incinta", fino ai film di Michael Bay come "Pain and Gain - Muscoli e denaro" a "Transformers 3". Famoso anche per i ruoli in serie tv come "Community" e "Magnum P.I.", alla cerimonia per la sua stella sul viale delle celibrità l'ha dedicata ai suoi fan:"È grazie a loro che sono arrivato qui", ha detto.